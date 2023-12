Brutte notizie dall'infermeria in casa Inter. Non solo Lautaro Martinez, anche Federico Dimarco non ci sarà per la gara di domani contro il Lecce. Questo il comunicato pubblicato dal club nerazzurro:

"Federico Dimarco si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro risentimento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".