Franck Kessié. Questo è il nome in cima alla lista delle priorità dell'Inter post-Champions League. Ne è convinto il quotidiano Sport, secondo il quale il club nerazzurro ha chiesto di parlare dopo la finale di Istanbul con il Barcellona del futuro dell'ivoriano; anche se il loro piano è quello di proporre uno scambio vista l'impossibilità di affrontare un trasferimento da oltre 30 milioni di euro. Con il Barça ci sono già stati diversi vertici per sondare la disponibilità dell'ex Milan, ma nei prossimi giorni bisognerà prendere una decisione, in un senso o nell'altro. L'Inter, sostiene il quotidiano, può contare ora anche sulla volontà del giocatore di tornare in Italia: Kessié ha comunicato al Barça di voler restare, ma il club gli ha detto che non avrà minuti quindi gli ha consigliato di guardarsi altrove. E qualora dovesse decidere di lasciare la Catalogna, la meta preferita potrebbe essere l'Inter.

Al Barcellona darebbero priorità alla cessione, ma è tutto nelle mani del giocatore e l'intesa con l'Inter è complicata vista la difficoltà di uno scambio. Gli italiani sono arrivati ​​a proporre Joaquin Correa e Denzel Dumfries, ma questi giocatori non si sposano bene col gioco di Xavi Hernandez. Un'altra cosa sarebbe Marcelo Brozovic. È un centrocampista apprezzato e la sua finale di Champions League, seguita da vicino dal club, non ha deluso. Il croato ha mostrato la sua personalità a centrocampo. Resta da vedere se si raggiungerà un accordo.