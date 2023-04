Nonostante un clima decisamente ballerino, dove la pioggia ha preso il posto del sole mattutino, parecchi tifosi dell'Inter sono giunti alla Pinetina per incitare i giocatori nerazzurri in vista del match di domani sera contro la Juventus che vale la finale di Coppa Italia. Come riferisce Sport Mediaset, poco fa è arrivata la dirigenza al completo per assistere all'allenamento pomeridiano. Formazione abbastanza delineata, con l'unico dubbio legato al partner di Lautaro Martinez: Edin Dzeko ancora favorito su Romelu Lukaku.

Ecco il possibile undici nerazzurro (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

