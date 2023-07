È quasi fatta per il passaggio di Lazar Samardzic all'Inter. Lo conferma Sport Mediaset, aggiungendo che il classe 2002 avrebbe confessato agli amici di esser vicino alla firma (come raccontato ieri dalla nostra redazione, LEGGI QUI). Dopo un anno di prestito il giocatore verrà riscattato per 15 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto) ai quali si aggiungono i 10 della valutazione data a Giovanni Fabbian, pronto a volare a Udine come contropartita. Resta da limare qualche dettaglio, come l'ammontare del riscatto e del diritto di riacquisto del club nerazzurro sull'ex Reggina.

Per quanto riguarda Yann Sommer, invece, è tutto definito. Eccezion fatta per i tempi: appena il Bayern Monaco prenderà il nuovo portiere, lo svizzero sarà libero di approdare alla corte di Inzaghi.

In giornata si è anche parlato di un possibile ritorno a Milano di Alexis Sanchez a costo zero. Al momento, stando a quanto raccolto dall'emittente televisiva, non risultano contatti diretti: sarebbe un'idea legata alla possibile cessione di Joaquin Correa. Per l'attacco che verrà sarà comunque una settimana cruciale per capire come si evolverà la trattativa con l'Arsenal per Folarin Balogun, mentre sembrano essersi raffreddate le piste che portano ad Alvaro Morata, Beto e Gianluca Scamacca, nel mirino della Roma.

