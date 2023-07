Il futuro di Robin Gosens è in bilico tra Inter e Wolfsburg. Lo assicurano dalla Germania i colleghi di Sky Sport DE, che vedono l'Union Berlino quasi fuori dalla contesa. Il Wolfsburg non ha ancora migliorato la prima offerta che è stata respinta dal club nerazzurro, ma il club tedesco si sente ancora in corsa perché l'ex Atalanta vuole giocare regolarmente. Presto è attesa la decisione finale e definitiva.

Robin #Gosens, understand that he will decided between @Inter and @VfL_Wolfsburg!



➡️ @fcunion is almost off ❌



Wolfsburg has not yet improved the first offer which was rejected. But Wolfsburg is still in the race as Gosens wants to play regularly. He also made it clear at… pic.twitter.com/6B3CeNlERw