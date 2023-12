Dopo aver scoperto il prossimo avversario europeo e aver battuto anche la sua ex Lazio, Simone Inzaghi si prepara a tornare in Coppa Itali e a ri-affrontare il Bologna di Thiago Motta, protagonista di un grande avvio stagionale come sa bene anche all'Inter, lasciatasi fermare proprio dai rossoblu in campionato. In vista della gara di questa sera, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l'allenatore piacentino ha già pensato all'undici che schiererà in campo. Scelte che Sky Sport prova ad abbozzare, spazio alle rotazioni, sarà ampio il turnover al quale ricorrerà Inzaghi: sarà Audero l'estremo difensore che difenderà la porta dei padroni di casa, difeso da un trio quasi obbligato composto da Bisseck, Acerbi, Bastoni, con Pavard che, tornato a disposizione già con la Lazio, partirà dalla panchina. I quinti saranno Darmian a destra e Carlos Augusto, che torna nel suo 'ruolo naturale' e lascia rifiatare Dimarco, a sinistra. Frattesi, Asllani e Klaassen al centro per completare la linea a cinque di centrocampo, linea alle spalle della coppia d'attacco Arnautovic-Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.

