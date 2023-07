A poco più di un'ora dal test contro la Pergolettese, il secondo della preseason interista, l'ad Beppe Marotta è arrivato alla Pinetina, raggiungendo il diesse Piero Ausilio, al Suning Training Centre già dall'ora di pranzo. Nella dirigenza nerazzurra, racconta Sky Sport, si respira pessimismo rispetto all'acquisto di Yann Sommer in tempo per la tournée in Giappone, che partirà ufficialmente domenica. Comunque, aggiungono i colleghi, prosegue il dialogo con il Bayern Monaco per arrivare a un'intesa per il portiere elvetico.

