Lautaro Martinez si sottoporrà domani agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio accusato nel corso del primo tempo supplementare della gara di Coppa Italia persa dall'Inter contro il Bologna. In base all'esito degli stessi, Simone Inzaghi deciderà se convocarlo o meno per la gara di campionato con il Lecce, in programma sabato. Appuntamento verso il quale i nerazzurri si avvicinano con la speranza di recuperare due acciaccati: Alexis Sanchez e Stefan de Vrij, infatti, dovrebbero tornare in gruppo. Lo riporta Sky Sport.

