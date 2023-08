L'arrivo di Marko Arnautovic a Milano è previsto per il tardo pomeriggio di oggi, ma solo domani l'austriaco sosterrà le visite mediche di rito per conto dell'Inter prima di mettere nero su bianco il contratto nella sede di Viale della Liberazione. Chi, invece, ha già firmato è Carlos Augusto, che oggi si allenerà per la prima volta con i nuovi compagni ad Appiano Gentile, nella seduta programmata da Simone Inzaghi alle ore 17. Lo riporta Sky Sport.