Se l'ultim'ora più rilevante è quella di Onana titolare, al posto del capitano Samir Handanovic, in vantaggio nei pronostici fino a qualche ora fa, la presenza dell'ex Ajax tra i pali non è l'unica novità che riguarda la squadra di Simone Inzaghi. Secondo Sky Sport infatti a vincere il ballottaggio con il compagno di reparto è anche Danilo D'Ambrosio che avrebbe superato Milan Skriniar, probabilmente a riposo dopo il grande dispendio di energie con il Barça. L'ex Torino al Mapei, contro il Sassuolo, scenderà in campo dal primo minuto a fianco di Acerbi e Bastoni. Davanti alla linea difensiva a tre torna Dumfries sulla corsia di destra, confermato invece Federico Dimarco che ha definitivamente superato la concorrenza di Robin Gosens. Seconda titolarià per Asllani, tra i soli Barella e Calhanoglu. In attacco, poco spazio alla fantasia: confermati Dzeko e Lautaro.