La pista Marko Arnautovic sta prendendo sempre più forza per l'attacco dell'Inter. Secondo gli ultimi aggionamenti di Sky Sport, la candidatura dell'austriaco del Bologna sta rimontando anche per via del discorso caratteriale, dato che nell'idea dei dirigenti di Viale della Liberazione al reparto offensivo serve un giocatore di personalità. Rimane in piedi la pista Mehdi Taremi, che costerebbe di più; Folarin Balogun oggi è una strada estremamente in salita. L'Inter deve fare sintesi tra necessità tecniche, economiche e di allenatore.

Con Arnautovic l'Inter potrebbe ponderare altre due strategie: se spende per l'attaccante, il difensore arriverebbe in prestito; qualora arrivasse Arnautovic, buona parte del budget sarebbe dirottata sul difensore. Piace molto Takehiro Tomiyasu dell'Arsenal, così come gli atalantini Rafael Toloi e Merih Demiral, che può essere un'occasione di fine mercato. Resta in piedi anche il nome di Japhet Tanganga. Infine, se ci sarà l'opportunità saranno fatte altre operazioni, come quelle legate alla partenza di Robin Gosens e l'arrivo di Carlos Augusto.

