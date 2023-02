Serata molto importante quella di oggi per l'Inter che ospita l'Udinese dopo il mezzo passo falso di Genova e con l'andata degli ottavi di Champions League alle porte. I nerazzurri vogliono rispondere sul campo alle tante critiche arrivate come di consueto a pioggia non appena non arriva la vittoria: lo scudetto sarà pure andato, ma c'è un secondo posto ancora da ottenere.

QUI INTER – Turnover in vista del Porto? Anche no. Inzaghi pensa all'Udinese e all'Udinese soltanto. E allora in campo l'Inter migliore: rispetto a Genova, riecco dall'inizio Bastoni e Dimarco. Un paio di ballottaggi: Acerbi o De Vrij in difesa e Dumfries o Darmian sulla destra. La notizia di giornata è il ritorno di Brozovic da titolare: il croato non partiva dal 1' proprio dal match di andata con i friulani. In attacco, invece, Lautaro o Dzeko con Lukaku: il belga ha bisogno di minuti per tornare al top e Inzaghi intende concederglieli. Recuperato Gosens, resta ai box il solo Correa.

QUI UDINESE – Zero problemi per Sottil, che arriva a Milano orfano solo di Deulofeu. Si va verso la conferma del 3-5-1-1 con Pereyra alle spalle di Beto e Thauvin scalpitante in panchina: prevista la staffetta tra il francese e l'argentino. Lovric più di Arslan per completare la mediana con Walace e Samardzic. Occhi su Becao, nel mirino dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

---