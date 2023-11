Si chiude un altro mini-ciclo prima della sosta nazionali e l'Inter ospita a San Siro un Frosinone in gran salute come dimostra anche la prestazione nell'ultimo turno contro l'Empoli. Ma anche i nerazzurri viaggiano a viele spiegate, sempre più consapevoli della loro forza: Lautaro e compagni non hanno la minima intenzione di perdere altri punti per strada in gare casalinghe dopo quelli con Sassuolo e Bologna.

QUI INTER – Inzaghi dovrà metabolizzare l'assenza lunga di Pavard e ancora non recupera Cuadrado, ma per il resto tutti a disposizione del tecnico nerazzurro. Anche Dumfries si è allenato regolarmente con il gruppo e si candida a riprendere una maglia da titolare dopo il forfait in Champions League: con l'olandese a destra, nel ruolo di braccetto dovrebbe essere preferito De Vrij anche per far tirare il fiato a Darmian. Poi, rispetto a Salisburgo, riecco dal 1' anche Barella, Dimarco e Lautaro, match-winner in Austria. E in panchina si rivede Arnautovic, che in Serie A mancava in distinta dallo scorso 24 settembre, giorno dell'infortunio a Empoli.

QUI FROSINONE – I gialloblu di Di Francesco stanno stupendo sia a livello di risultati che di prestazioni e di certo anche a Milano se la vorranno giocare a viso aperto con il consueto 4-3-3. Recuperato Gelli che partirà dalla panchina. Per il resto, Monterisi più di Romagnoli in difesa e in attacco è ballottaggio Cheddira-Cuni per il ruolo di punto di riferimento centrale nel tridente con Soulé e Ibrahimovic. Restano ai box i lungodegenti Harraoui e Kalaj.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Cuadrado.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic.

Panchina: Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Lusardi, Oyono, Brescianini, Lulic, Bourabia, Gelli, Caso, Baez, Garritano, Kvernadze, Kaio Jorge, Cuni.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Harraoui, Kalaj.

ARBITRO: Dionisi.

Assistenti: Tolfo e Pagliardini.

Quarto ufficiale: Feliciani.

Var: Serra (La Penna).

