Torna la Coppa Italia anche per l'Inter detentrice del trofeo, con i nerazzurri che partono nella competizione dagli ottavi di finale. Match tutt'altro che banale quello con il lanciatissimo Bologna di Thiago Motta, che arriva al Meazza con un carico di fiducia dopo il successo sulla Roma e la conquista di un clamoroso quarto posto.

QUI INTER – Inzaghi cambierà la sua Inter, ma non tanto quanto avrebbe voluto. Pesano, in tal senso, le assenze di De Vrij, Dumfries, Cuadrado e Sanchez, senza contare che Pavard è recuperato ma ovviamente non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e di conseguenza partirà dalla panchina. Chance dal 1' per Audero, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto e Arnautovic, mentre dovrebbero essere confermati i tre di difesa e Darmian a destra. Poi dubbi in mediana (Barella e Klaassen si giocano una maglia, più staccato Sensi) e attacco (si va verso la staffetta Thuram-Lautaro).

QUI BOLOGNA – Anche Thiago Motta dovrebbe far rifiatare più di un titolare, guardando anche al calendario di campionato che vede l'Atalanta come prossima avversaria. E allora possibile opportunità dall'inizio per De Silvestri, Lucumí, Bonifazi e Lykogiannis in difesa, mentre in mezzo il volto nuovo dovrebbe essere quello di Aebischer. Occhio a Fabbian, di scuola nerazzurra. Anche Van Hooijdonk reclama spazio e potrebbe far riposare Zirkzee. Restano out Orsolini, Karlsson e Soumaoro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Thuram. Arnautovic.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Pavard, Stabile, Dimarco, Calhanoglu, Agoume, Klaassen, Mkhitaryan, Sensi, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Cuadrado (3).

Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Sanchez, Cuadrado.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumí, Bonifazi, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Ndoye, Fabbian, Urbanski; Van Hooijdonk.

Panchina: Ravaglia, Bagnolini, Beukema, Calafiori, Posch, Kristiansen, El Azzouzi, Freuler, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Orsolini, Karlsson, Soumaoro.

ARBITRO: La Penna.

Assistenti: Cecconi e Zingarelli.

Quarto ufficiale: Giua.

Var: Serra (Mazzoleni).

