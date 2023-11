Tappa durissima, ma molto importante per l'Inter nella corsa al tricolore. I nerazzurri vanno in trasferta a Bergamo dove l'Atalanta finora non ha ancora subito alcun gol, al pari di Lautaro e compagni nelle gare in trasferta. Inzaghi conosce alla perfezione la difficoltà dell'ostacolo odierno e per questo si attende dai suoi l'ennesima prova di maturità.

QUI ATALANTA – In extremis Gasperini riesce a recuperare Scalvini, anche se la sua presenza dall'inizio resta in dubbio considerando la persistente lombalgia che gli ha condizionato la settimana lavorativa: pronto Toloi. Per il resto, torna Zappacosta a destra, mentre davanti Lookman farà coppia con Scamacca con Koopmeiners alle spalle del tandem offensivo. Ai box Palomino e il lungodegente Traoré.

QUI INTER – Inzaghi non vuole fermarsi proprio ora che ci sta prendendo gusto. E allora difficilemente ci saranno rivoluzioni a livello di formazione. L'idea, stando alle ultime che arrivano da Appiano Gentile, sarebbe quella di confermare l'undici iniziale che era sceso in campo con la Roma, rimandando le rotazioni al match di Champions con il Salisburgo (dove dovrebbe esserci pure Arnautovic, ma non ancora Cuadrado). Dunque, ancora titolari i vari Pavard, Acerbi, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram. Pronti in panchina scalpitanti Darmian, De Vrij, Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman.

Panchina: Carnesecchi, Rossi, Scalvini, Bonfanti, Holm, Hateboer, Bakker, Zortea, Adopo, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Palomino, Traoré.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Di Iorio e Bercigli.

Quarto ufficiale: Giua.

Var: Irrati (Maggioni).

