Continua la telenovela riguardante il futuro dello stadio Meazza. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, il vincolo sul secondo anello dell'impianto di San Siro arrivare, magari in forma "leggera" ma sufficiente per far sì che Inter e Milan guardino altrove. Cosa che stanno già facendo. Il Comune di Milano attendeva novità da parte dei club sul dossier, ma entrambe le società stanno aspettando il pronunciamento della sovrintendente Emanuela Carpani e intanto si stanno guardando altrove. Anche perché non si sa in che tempi ma quel vincolo arriverà e sia il Comune che i club ne sono certi.

Anche per questo alla fine il Milan prenderà la via di San Donato e l'Inter proverà con un'area tra Assago e Rozzano. A settembre, in ogni caso, si potrebbero sciogliere i nodi che mancano riguardo al futuro di San Siro.