Serata angrodolce per i nerazzurri sudamericani impegnati nelle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Buonissima la partita di Alexis Sanchez, in campo tutti e 90 i minuti in Venezuela-Cile ancora da prima punta. La Roja, però, esce sconfitta con tre gol su groppone dopo aver comandato il primo tempo, capitolando nel primo minuto di recupero (gol di Soteldo). Poi il rosso a Nunez per proteste al 59' spalanca le porte ai padroni di casa, in gol nel finale con Rondon e Machis.

Prima da titolare poco fortunata per Carlos Augusto con il Brasile, sconfitto a Montevideo dall'Uruguay per 2-0 con i gol di Nunez al 42' e De la Cruz al 77'. Per l'interista, tra i meno deludenti della Seleçao, 73 minuti in campo prima del cambio con Arana. Da segnalare anche l'ennesimo grave infortunio occorso a Neymar al 49' del primo tempo.

Infine, poca storia a Lima tra Perù e Argentina. I campioni del mondo, grazie a una doppietta di un Messi strepitoso (32' e 42'), chiudono la pratica già nel primo tempo e proseguono la loro marcia verso i Mondiali. Lautaro, inizialmente lasciato a riposo da Scaloni, poco più di 10 minuti in campo dopo l'ingresso al 78' per Alvarez.