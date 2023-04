Neanche il tempo di godersi la qualificazione alla finale di Coppa Italia, maturata ieri sera al Meazza contro la Juventus, che il mercato torna fortemente in primo piano in casa nerazzurra. L'ultimo aggiornamento arriva direttamente dal Belgio, nello specifico HLN, secondo cui i nerazzurri hanno raggiunto un accordo verbale con il Bruges per il trasferimento in estate a Milano di Tajon Buchanan. La testata locale addirittura si sbilancia sostenendo che il canadese "quasi sicuramente" andrà a Milano al termine della stagione e, se tutto andrà secondo i piani, l'operazione frutterà 15 milioni alle casse della società belga. Un trasferimento voluto fortemente dallo stesso Buchanan, pronto a fare lo step successivo della carriera. Al momento non ci sono firme, ma le parti hanno convenuto verbalmente sui dettagli dell'operazione.

Il nazionale canadese, che si è messo in mostra in Qatar e in Champions League, è da tempo nel mirino dei nerazzurri che lo hanno fatto osservare più volte - conferma HLN -, l'ultima contro l'Atletico Madrid. E anche se la squadra di Simone Inzaghi non è certa di partecipare alla prossima Champions League, l'affare non sembra in discussione. All'Inter Buchanan sembra destinato a sostituire sulla fascia destra Denzel Dumfries, che potrebbe trasferirsi in Premier League per una cifra importante.