L'Inter continua a lavorare sull'attaccante da acquistare. Un lavoro difficile, per ora (come riporta La Gazzetta dello Sport) è stato tracciato il profilo. "Il nuovo abitante dell’attacco sarà grande e grosso, proprio come richiesto da Simone Inzaghi nelle tante riunioni ad Appiano dopo la tournée in Giappone. E pure esperto".

Da questo nasce l'accelerata per Marko Arnautovic, ma ancor di più la telefonata fatta ieri al Porto, tramite intermediari per Taremi. Non c'è stata una chiusura, anzi si può negoziare e ad oggi l'iraniano è il preferito. "Nonostante un leggero ottimismo, in Viale della Liberazione regna pur sempre il realismo - si legge -: il fatto che la trattativa sia tutt’altro che facile impone contromisure e cautele. Il corteggiamento ad Arnautovic è quindi una conseguenza. Insomma, al momento sono queste le strade più calde e probabilmente una crescerà di temperatura già nel weekend".

A complicare il quadro è la mancanza di acquirenti per Correa, mentre se si trovasse una destinazione per l'argentino si potrebbe pensare a un secondo acquisto ma con altre qualità. Taremi e Arnautovic, secondo la rosea, non sono quindi sovrapponibili. Per l'iraniano bisognerà stare attenti anche alla corte del Tottenham. La prima offerta potrebbe essere di 20 milioni, pronta per essere portata a 25, sapendo che il Porto oggi ne vuole 30.