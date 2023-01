Si avvicina il momento di Inter-Napoli e Simone Inzaghi ha pronta una mossa tattica per provare a vincere la partita. Una mossa in chiave difensiva che oggi descrive La Gazzetta dello Sport. "L’Inter ha un’identità scolpita nel marmo e non sarà il Napoli a cambiarla - si legge - L’assenza di Brozovic impone la mediana dai piedi buoni Barella-Calhanoglu e Mkhitaryan, quella che ha custodito l’anima “giochista” dell’Inter nei mesi più difficili. Qualche cambiamento, però, si renderà necessario, senza snaturarsi troppo. I nerazzurri hanno, soprattutto, la necessità di mettere un anestetico all’attacco napoletano, il migliore della A con 37 reti segnate. Il lavoro addizionale sarà tutto sui difensori di centro-sinistra e centro-destra: non solo urgono raddoppi per ammorbidire il corpo a corpo in mezzo di Acerbi con Osimhen, ma Skriniar e Bastoni devono anche scalare ai lati: lo slovacco dovrà essere più deciso di quanto lo sia sul suo rinnovo, quando affronterà quel diavolo di Kvara, dall’altro lato l’azzurro incrocerà Lozano o Politano, clienti mai facili. Gradito, ovviamente, pure il sostegno delle mezzali".