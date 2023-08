La pazienza e l'attesa a volte pagano: se l'affare tra Inter e Udinese per Lazar Samardzic dovesse andare in fumo, e diversi segnali sembrano far intendere che si vada verso l'incredibile nulla di fatto, allora il Napoli può irrompere in maniera prepotente sulla scena. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport: i campioni d'Italia da tempo pensavano al giocatore serbo come alternativa o complemento di Piotr Zielinski, destinato a cedere alle sirene arabe, e la rosa di Rudi Garcia ha bisogno di un altro innesto nel reparto, oltre a Gabri Veiga. Il Napoli conta anche sugli ottimi rapporti, consolidati nel tempo, coi friulani.

I fondi per l’operazione ci sarebbero: la valutazione dei bianconeri è di una ventina di milioni, che sono quelli che avrebbe a disposizione il Napoli dopo le cessioni di Kim (50) e Zielinski (30) e gli arrivi di Natan (10), Cajuste (12) e Veiga (40). Quella di Samardzic per il momento è un'idea, ma se dovesse trovare lo spiraglio giusto il Napoli potrebbe inserirsi con decisione.

