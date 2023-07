Davide Frattesi presto firmerà il contratto che lo legherà fino al 2028 all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è da escludere che il centrocampista azzurro svolga subito le visite mediche a Milano tra giovedì e venerdì. Sul piatto un quinquennale da 2,8 milioni di euro a stagione, restano da definire i bonus di 5 milioni di euro e l'esatta percentuale su una eventuale futura rivendita (si va dal 10 al 20). L'operazione conclusa con il Sassuolo prevede "un prestito oneroso di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto di 22 milioni che dovrebbe scattare a febbraio del 2024". Sul piatto anche il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 6 milioni di euro, per un totale di 33 di cui 10 andranno alla Roma.

Decisiva in tutta l'operazione è stata la volontà dello stesso Frattesi che ha considerato sin da subito l'Inter come la formazione ideale per una mezzala come lui. "Frattesi ha continuato a sentirsi interista mentre il Milan decideva di informarsi seriamente su di lui all’inizio di questa settimana e, nelle ultime ore, mentre il Napoli lunedì faceva al Sassuolo un’offerta, poi ribadita ieri, nel complesso superiore rispetto a quella di 33 milioni totali presentata dall’Inter. E senza scordarsi della Roma, che osservava sorniona a distanza, forte di quel 30% sulla stessa rivendita che sarebbe potuto diventare un’arma in più sulla concorrenza. Oppure del possibile ritorno di fiamma della Juve nel primo giorno dell’era Giuntoli: anche dalla Continassa sono state prese informazioni in questo convulso inizio di luglio", si legge sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport.