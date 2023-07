Con i 50 milioni (più bonus) che arriveranno da Onana allo United, l'Inter andrà dritta dal Chelsea a chiedere (definitivamente?) Lukaku. Questo quanto conferma oggi la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l'idea nerazzurra sia quella di riportare il belga a Milano già a inizio della prossima settimana.

Onana ormai è dei Red Devils: "Accordo sul pagamento in 4 tranche, accordo sul contributo di solidarietà diviso tra i club, accordo pure sull’ammontare della parte variabile a 5 milioni. Il fisso è stato l’oggetto del contendere per lunghe ore di tira e molla, poi in serata dall’Inghilterra un segnale di buona volontà per non trascinarla troppo per le lunghe: è arrivata la disponibilità a toccare l’agognata quota 50 - si legge -. Considerando i bonus aggiunti si arriva a 55, in un territorio vicino ai desideri nerazzurri. Già oggi dovrebbe arrivare l’ultimo ok dell’Inter, mentre André finirà di definire il suo salario nella parte rossa di Manchester".

E se l'arrivo di Sommer appare scontato e quello di Trubin probabile (ma ancora da definire con lo Shakhtar), l'Inter concentrerà le sue forze su Big Rom. "L’agenzia americana di Romelu, Roc Nation, ieri ha parlato ancora con il Chelsea, che però chiede all’Inter uno sforzo in più - riferisce la rosea -. Ai Blues non bastano i 30 milioni più bonus già proposti, ma potrebbe essere sufficiente spingere la parte fissa a 35 per farli vacillare. La squadra inglese, infatti, è più malleabile di qualche giorno fa e i 40 milioni richiesti potrebbero essere sfiorati con bonus. E ciò, nonostante i flirt, veri o presunti, con altre squadre e mediati da Sebastien Ledure, avvocato di fiducia di Romelu". Si chiude entro lunedì?

