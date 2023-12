Bisseck favorito a Pavard, in avanti ci sarà la coppia Arnautovic-Thuram. La Gazzetta dello Sport conferma tutte le anticipazioni della vigilia, nessuna sorpresa dunque in casa nerazzurra in vista della sfida di questa sera. Sulle fasce agiranno Darmian e Carlos Augusto, centrocampo consueto composto da Barella e Mkhitaryan con Calhanoglu in cabina di regia. In difesa Acerbi e Bastoni completano il reparto davanti a Sommer. Verso una maglia da titolare anche Retegui, con Gilardino pronto a schierare l'italo-argentino al fianco di Gudmundsson nel 3-5-2 rossoblù.

Probabile GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

Probabile INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore: S. Inzaghi.