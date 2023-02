Denzel Dumfries resta il nome in cima alla lista dei possibili partenti in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'olandese ha tanti estimatori soprattutto in Premier League, a partire dal Chelsea. L'Inter lo valuta attorno ai 60 milioni di euro, il calo di forma post Mondiale non aiuta. Il sacrificio di un titolare resta però al momento il primo step in vista della prossima stagione, in attesa di capire quanto l'Inter riuscirà a ricavare dal suo percorso in Champions.