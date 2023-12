Prima dell'ennesimo forfait di Juan Cuadrado, non erano previsti ritocchi all'attuale rosa di Simone Inzaghi in vista di gennaio. Un programma che la dirigenza dell'Inter è costretta a dover rivedere come ha praticamente ammesso ieri da Piero Ausilio (LEGGI QUI).Analizzando proprio le parole del direttore sportivo, la Gazzetta dello Sport fa luce sullo scenario di mercato apertosi.

Uno dei nomi più discussi in questi giorni in ottica Inter è quello di Djalò del Lilla che non sarebbe un diretto sostituto dell'ex juventino. Il portoghese, nel caso in cui dovesse arrivare a Milano, giocherebbe in difesa, come braccetto sia di destra che di sinistra. A centrocampo come quinto di destra, in alternanza a Dumfries, dunque in sostituzione a Cuadrado, sarebbe Darmian. Per il classe 2000 "l'Inter ha un accordo di massima per prenderlo a parametro zero il 30 giugno, ma il calciatore non vuole restare in tribuna altri sei mesi" e le varie offerte sul piatto mettono i nerazzurri nella condizione di dover prendere una decisione quanto prima: "I francesi chiedono 5 milioni per farlo partire subito: con uno sforzo di tutte le parti (dell'Inter, del Lille, dell'agente sulle commissioni e del giocatore sull'ingaggio), l'affare può andare in porto".

Altro nome sul piatto è quello di Buchanan del Bruges, reduce da un periodo complicato per via degli infortuni. Il basso minutaggio e la scadenza di contratto all'orizzonte (giugno 2025) giocano delle carte a favore dei nerazzurri che chiederebbero ai belgi uno sconto: "Per averlo servirebbe comunque un investimento da almeno 10 milioni più bonus possibile solo attraverso una formula 'particolare' come il prestito con obbligo vincolato alla qualificazione alla Champions League 2024-25. Vista l'attuale classifica, sarebbe insomma un investimento posticipato alla prossima stagione".

Complicate le idee Colpani e Di Gregorio, quantomeno per gennaio. Stesso discorso per Ciurria, altro nome circolato tra i corridoi di Viale della Liberazione: profilo perfetto per un innesto invernale, ma ottimo profilo "anche per il 2024-25 grazie agli ottimi rapporti" creati con il Monza. Ma non è finita perché se Ciurria potrebbe essere una soluzione a portata di mano ma non semplicissima, un'alternativa low cost, diversa da quelle sopraccitate, ma, forse opzione più simile a Cuadrado, è la suggestione Antonio Candreva. L'ex Inter è oggi un punto fermo della Salernitana che sta attraverso un momento non particolarmente felice e difficilmente si priverebbe del classe '87. L'operazione, dal canto dei nerazzurri, "avrebbe una logica dal punto di vista economico e tecnico, ma resta da vedere quale sarebbe la risposta del club campano, che lo ha sotto contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025".

