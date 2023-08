Una telefonata permette all'Inter di respirare di nuovo ottimismo per Benjamin Pavard. A scacciare via le nubi dopo le parole rilasciate ieri da Tuchel è stato il contatto tra i due amministratori delegati, Beppe Marotta da una parte e Jan-Christian Dreesen dall’altra: il Bayern Monaco, riporta oggi La Gazzetta dello Sport, ha rassicurato la società nerazzurra facendo capire di essere vicina alla chiusura per l'acquisto di un difensore. Si tratta della condizione necessaria per il dare il via libera al trasferimento del francese a Milano. I bavaresi stanno infatti trattando sia Chalobah con il Chelsea che Bella-Kotchap con il Southampton, con l'inglese in vantaggio nella corsa.

Intanto ieri Pavard non si è allenato con la squadra, ufficialmente per un problema alla schiena. Per la rosea appare però "logico che dietro l’assenza ci sia la voglia del giocatore di raggiungere Milano. Pavard è di fatto un separato in casa a Monaco. Di più: dietro l’assenza dall’allenamento c’è anche una situazione ormai vicina alla conclusione che tutte le parti in causa si augurano. Lunedì dovrebbe essere il giorno buono per lo sbarco a Milano del difensore francese", si legge. La trattativa è chiusa ormai da giorni sulla base di 30 milioni più 2 di bonus e di un quinquennale da 4 milioni a stagione per il giocatore. Una cifra importante per un calciatore in scadenza tra un anno, concetto che i dirigenti tedeschi hanno spiegato a Tuchel.

Simone Inzaghi aspetta con ansia il suo nuovo difensore. "Pavard non farà in tempo a essere disponibile per Cagliari, ma il messaggio positivo recepito nella giornata di ieri è arrivato anche alle orecchie dell’allenatore - aggiunge la Gazza -. La stessa Inter non ha affondato il colpo per un eventuale piano B. E sì che il problema è stato affrontato in casa nerazzurra. Tra i profili per una possibile alternativa c’era anche (ma non solo) il nome di Tanganga del Tottenham. Ma ora tutto porta a Pavard. La telefonata è stata produttiva".

