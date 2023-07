La telenovela legata al futuro di Romelu Lukaku si arricchisce di un nuovo incredibile colpo di scena. L'attaccante belga avrebbe infatti deciso alla fine di presentarsi lunedì in ritiro con il Chelsea. Come si legge su Gazzetta.it, Big Rom si sarebbe messo in contatto con il tecnico Mauricio Pochettino e gli avrebbe comunicato la propria volontà di presentarsi regolarmente nel giorno stabilito. La speranza del giocatore e dei Blues era infatti quella che la questione sul suo addio si chiudesse prima del 17 luglio, cosa che evidentemente non succederà. Da qui la mossa a sorpresa, dopo che l'Inter si è tirata fuori dall'affare, con la Juventus impossibilitata ad affondare se prima non cede Dusan Vlahovic.

Lukaku non dovrebbe comunque partire per la tournée negli Stati Uniti, rimarrà con gli altri due indesiderati Pierre Aubameyang e Hakim Ziyech, come lui in attesa di sistemazione.