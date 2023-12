Sarà mercoledì 3 gennaio il giorno dell'inizio dell'avventura italiana di Tajon Buchanan. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, mancano solo gli ultimi passaggi come la firma sul contratto e l'iter burocratico conclusivo prima di dare l'ufficialità dell'approdo del giocatore canadese in nerazzurro. L'accordo tra le tre parti è stato ultimato tra ieri e oggi dall'ad Beppe Marotta, e il giocatore potrebbe essere tra i convocati già per la partita contro l'Hellas Verona del 6 gennaio.

Buchanan è atteso a Milano mercoledì 3 gennaio - meno probabile arrivi già il 2 - per le visite mediche e le firme sull'accordo che lo legherà all'Inter fino al giugno 2028. Al Bruges andranno 8 milioni di euro bonus compresi, mentre Buchanan guadagnerà circa 1,5 milioni a stagione per cinque anni.

