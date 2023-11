Mkhitaryan, Dimarco, Darmian, Dumfries, Lautaro e non solo. L'Inter si è portata molto avanti anche sul rinnovo di Nicolò Barella. Secondo la Gazzetta dello Sport, i negoziati sono talmente avanzati che già a inizio 2024 potrebbe arrivare la firma sul contratto che legherebbe il centrocampista sardo ai nerazzurri fino al 2028, con conseguente adeguamento dello stipendio.

Stando a quanto riferisce la rosea, i contatti con l'agente Beltrami sono continui e l'accordo dovrebbe essere raggiunto sulla base di oltre 6 milioni netti a stagione (oggi è di 5 netti più bonus). L'Inter, dunque, nonostante l'arrivo ben pagato di Frattesi in estate non sembra affatto avere voglia di rinunciare in futuro al suo perno di centrocampo. E, di rimando, lo stesso Barella non ha assolutamente voglia di dire addio al club che ama. In tema di bilancio, peraltro, allungare il contratto vorrebbe dire anche abbassare le quote di ammortamento.