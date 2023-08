L'Inter non è squadra interessata a Folarin Balogun, attaccante statunitense finito ai margini del progetto tecnico dell'Arsenal di Mikel Arteta dopo il prestito fruttuoso al Reims. Nelle ultime ore, come riportato dall'Equipe, si è fatto avanti il Monaco, formalizzando una prima offerta ai Gunners, respinta però al mittente. "Balogun è un giocatore molto interessante, ma oltre a noi anche altri club lo trovano ugualmente molto interessante", ha ammesso Adolf Hutter, allenatore dei monegaschi. Parole forse riferite al forte gradimento da parte della Beneamata per il ragazzo, che - spiega Gazzetta.it - ha comunicato ai dirigenti della società londinese la preferenza per la Milano nerazzurra.

"L'Inter inoltre può far valere il fatto di disputare la Champions da finalista dell'ultima edizione, laddove il Monaco è rimasto fuori dalle coppe, dopo il crollo di risultati nel finale dell'ultima stagione e il sesto posto conclusivo. Dalla sua, però, il club di Ligue 1 può garantire un posto da titolare, lasciato libero da Embolo, indisponibile fino al prossimo anno dopo un infortunio in allenamento", si legge sull'edizione online della rosea.