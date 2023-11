L'Inter è in cerca di un attaccante, ormai lo sanno tutti. I dirigenti nerazzurri - come conferma la Gazzetta dello Sport - si stanno guardando intorno per trovare soluzioni idonee al fine di rinforzare il reparto avanzato di Inzaghi, che finora ha avuto pochissimo da Sanchez e Arnautovic. E il nome che è sottolineato in rosso è quello di Mehdi Taremi, in scadenza col Porto nel prossimo giugno. Un'idea per l'estate, ma forse anche per gennaio.

Da cosa dipende la tempistica dell'affondo? Secondo la Gazzetta, bisognerà capire in queste settimane l'affidabilità dell'austriaco e del cileno, sia a livello di garanzie fisiche che tecniche. Il Porto, messo alle strette, potrebbe decidere di lasciare libero Taremi già nel mercato invernale, abbassando di molto le richieste che c'erano in estate (sui 20 milioni). L'iraniano ha già il gradimento di tutti, tant'è vero che è considerato un obiettivo a prescindere, che sia gennaio o giugno. Di contro, lo stesso Taremi gradirebbe eccome l'approdo all'Inter, magari fin da subito.