Ylber Ramadani e l’Inter, una storia da spiegare. Tutto comincia all’inizio dello scorso mese, quando il calciatore, intervistato dai media albanesi, rivela senza mezzi termini come i nerazzurri siano interessati a lui (RILEGGI QUI). E che fondamentalmente ci sia stato più di un approccio concreto col suo procuratore. Un'interpretazione dei fatti un po’ forzata, visto che sostanzialmente l’atleta aveva voluto esprimere soprattutto il proprio orgoglio per l’accostamento del suo profilo ad un club così blasonato come quello di Viale della Liberazione. In realtà, come appurato da FcInterNews direttamente dall’Albania, la situazione ha sfumature differenti, che necessitano una spiegazione più completa.

Quando Piero Ausilio infatti è stato a Tirana per un corso indetto dalla Federazione locale, aveva assicurato come gli scout interisti seguissero con interesse anche i calciatori di quella specifica area. Cioè che non battessero solo i campionati e le nazionali più seguiti del mondo. Questo perché l’Inter deve sempre farsi trovare pronta qualora ci fosse un talento in erba o qualche calciatore potenzialmente interessante da mettere sul proprio taccuino. Da qui si arriva a Ramadani. Il centrocampista del Lecce, almeno per il momento, è ritenuto un’eventualità (sinceramente molto ipotetica e oggi con davvero poche speranze di realizzazione) solo ed esclusivamente qualora in futuro i vice campioni d’Europa necessitassero di un settimo centrocampista low cost.

Ramadani è un perno dei salentini e della rappresentativa guidata da Sylvinho, in più conosce bene il campionato italiano, ma sostenere che l’Inter sia pronta a fare un’offerta per lui, è francamente esagerato. Insomma, visto che le grandi squadre hanno sempre nel proprio mercato un piano A, uno B e così via, il 27enne dovrebbe avere una crescita importante e netta per avere speranze di arrivare a Milano.

