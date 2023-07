Dopo il mancato arrivo di Cesar Azpilicueta è tornato inevitabilmente in voga un nome già nella lista dell'Inter lo scorso gennaio: Merih Demiral. Se alcuni mesi fa l'Atalanta decise di non privarsene, oggi la situazione è ben diversa. Gian Piero Gasperini non lo considera necessario e ha già fatto altre scelte per la difesa, ma questo non vuol dire che i bergamaschi agevolerebbero la sua uscita. Come appurato da FcInterNews.it la Dea lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro e sarebbe anche disposta a lasciarlo partire inizialmente in prestito, ma inserendo un obbligo di riscatto. Condizioni che all'Inter non vanno bene in questo momento storico. Piuttosto, da Viale della Liberazione rilanciano con un prestito oneroso da un paio di milioni e un diritto di riscatto. Il difensore di Karamürsel ha già ricevuto proposte per tornare in patria ma l'Inter è in cima alle sue preferenze così come nel gennaio scorso. Però prima i due club devono trovare la quadra.

