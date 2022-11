Nel corso del recente intervento alla Feltrinelli di Milano, per la presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, L'AD Sport dell'Inter Beppe Marotta ha ammesso che non tutti i giocatori in scadenza di contratto verranno rinnovati. Tra quelli che dovrebbero firmare il nuovo accordo con i nerazzurri c'è Matteo Darmian , considerato un giocatore molto importante nella rosa di Simone Inzaghi, così come lo era stato durante la gestione di Antonio Conte.

Il classe '89 sarebbe felice di rimanere e in tal senso i primi contatti con l'agente Tullio Tinti si sono già verificati. Per ora solo approcci, manifestazione di reciproco interesse a rinnovare. Ci sarà poi da parlare di cifre, con la dirigenza nerazzurra che punterebbe su un annuale con opzione per la seconda stagione, riducendo ovviamente l'attuale stipendio. Darmian oggi guadagna circa 3 milioni di euro, in Viale della Liberazione gli proporrebbero 1,5-1,8 milioni più bonus. Sarà ovviamente il giocatore a decidere, consapevole del fatto che da parametro zero non faticherebbe a trovare una nuova squadra. E in quest'ottica il Monza avrebbe già sondato il terreno per la prossima stagione. La priorità comunque resta l'Inter.