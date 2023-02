Si registra un raffreddamento del progetto "nuovo San Siro". Ne scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui Inter e Milan stanno pensando di andare avanti in maniera divisa. Particolarmente i rossoneri ci stanno lavorando, con il nuovo proprietario Gerry Cardinale deciso a prendere in considerazione piani alternativi a quello dello stadio insieme anche per via della nebulosa situazione societaria in cui versa l'Inter, per la quale dal mondo della finanza continuano a filtrare notizie di cessione attraverso l'aiuto di Goldman Sachs. Un percorso che, riporta il quotidiano, "potrebbe arrivare a breve a conclusione".