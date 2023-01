La Roma pressa Chris Smalling e spera in una risposta positiva all'offerta di un biennale per il rinnovo a cifre leggermente più basse di quelle attuali. Ma il difensore, in scadenza a giugno, non ha ancora risposto. E l'ansia nei giallorossi sale.

"A Trigoria è scattato l’allarme, la sua eventuale perdita sarebbe un grande problema per la Roma, che non ha molte risorse da investire per cercare un altro difensore centrale titolare, considerato che non riesce a esaudire da un anno le richieste di Mourinho, che ne aveva chiesto uno da inserire nella rosa - spiega il Corriere dello Sport -. Smalling è rimasto in contatto con Mkhitaryan, suo amico dai tempi dello United, e anche con Dzeko, con il quale aveva legato nel primo anno di Roma. Si sta guardando intorno, sapendo che quello che andrà a firmare sarà l’ultimo contratto importante della sua carriera, considerato che ha compiuto 33 anni a novembre. L’Inter probabilmente perderà Skriniar a giugno, ma in questo momento ha altre priorità".

