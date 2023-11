Concentrazione, fisicità, attesa del momento giusto. E poi, la firma di Lautaro Martinez: entrato dalla panchina, non fa quattro gol come a Salerno ma scompagina il piano tattico del Salisburgo facendo tutta la differenza di questa sfida contro un Salisburgo coriaceo ma che ha pagato alla fine la tanta intensità messa per buona parte del match e la qualità delle sostituzioni di Simone Inzaghi con le quali l'Inter prende il comando del gioco. Culminato col calcio di rigore procurato da Nicolò Barella che trova il mani di Mads Bidstrup e manda dal dischetto il Toro che non perdona Alexander Schlager, firmando vittoria e soprattutto preziosissimo passaggio agli ottavi di finale con 180 minuti di anticipo. Applausi ad una difesa perfetta e ai cambi, che hanno ribaltato il match.

IL TABELLINO

SALISBURGO-INTER 0-1

MARCATORE: 86' Lautaro Martinez (R)

SALISBURGO: 24 Schlager; 70 Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, 17 Ulmer (46' 27 Gourna-Douath); 10 Sucic, 18 Bidstrup, 7 Capaldo 30 Gloukh (87' 32 Forson); 23 Simic (79' 21 Ratkov), 19 Konaté (87' 45 Nene).

In panchina: 1 Mantl, 41 Krumrey, 11 Fernando, 15 Diambou, 39 Morgalla.

Allenatore: Gerhard Struber.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (46' 6 De Vrij), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu (61' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (69' 23 Barella), 30 Carlos Augusto (87' 32 Dimarco); 9 Thuram, 70 Sanchez (69' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Gozubuyuk (NED). Assistenti: Zeinstra - Baldere. Quarto ufficiale: Kooij. VAR: Higler. Assistente VAR: Fritz.

Note

Spettatori: 30.071

Ammoniti: Bisseck (I), Calhanoglu (I), Pavlovic (S), Gloukh (S)

Corner: 5-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

96' - ED E' FINITAAAAAAA!!! L'INTER BATTE IL SALISBURGO 1-0 E VOLA INSIEME ALLA REAL SOCIEDAD AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS!!

96' - Pochi secondi alla fine, Inter che prova a congelare la situazione.

95' - Lautaro! Occasione per il raddoppio del Toro, servito benissimo da Barella. Controllo perfetto ma tiro fuori.

94' - Grande giocata di Thuram, applausi della panchina.

92' - Colpo di testa debole di Ratkov, Sommer para.

91' - Iniziati i sei minuti di recupero, Tiraccio di Forson a lato.

90' - Acerbi ferma una azione pericolosa del Salisburgo, poi resta a terra per un problema muscolare.

87' - Dimarco entra al posto di Carlos Augusto. Nel Salisburgo Forson e Nené entrano per Gloukh e Konaté

86' - Dal dischetto va Lautaro Martinez... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!!! Schlager spiazzato, il Toro la sblocca

84' - Calcio di rigore per l'Inter! Barella protesta per un mani di Bidstrup netto, Ozurbuyuk inizialmente non interrompe ma poi fischia!

82' - Traversa di Lautaro! Cross di Bastoni e stacco imperiale del Toro che prende il montante con la complicità di Schlager che tocca quanto basta.

80' - Thuram atterrato in area del Salisburgo, l'arbitro lascia proseguire.

79' - Esce Simic, al suo posto entra Ratkov.

77' - Gran riflesso di Schlager sul tiro dalla distanza di Asllani, la parata è fortunosa ma efficace.

75' - Urlaccio di Frattesi, scaraventato per terra da Gloukh: anche qui, giallo impossibile da evitare.

73' - Thuram! Il francese si fionda su un pallone toccato da Lautaro ma manca l'appuntamento.

73' - Si fanno sentire i tifosi interisti. Che cantano l'ormai celebre coro propiziatorio. Thuram guadagna un corner.

68' - Inzaghi decide che è l'ora di Lautaro e Barella: fuori Sanchez e Mkhitaryan.

67' - Dedic entra in area, salta Frattesi poi calcia sul primo palo: tocca Sommer in corner.

65' - Frattesi prova il cross, ma la sua traiettoria va oltre la linea di fondo.

61' - Nell'Inter è il momento di Asllani, fuori Calhanoglu.

60' - Inter sbilanciata dopo corner, bravo Darmian poi a ripiegare su Konaté prendendo anche fallo.

58' - Altra palla persa di Calhanoglu, Gloukh appoggia per Konate che poi tira in bocca a Sommer. Simic si infuria col compagno.

56' - Darmian si accentra in area e calcia, palla colpita male che finisce sul fondo.

54' - Errore di Calhanoglu, coast-to-coast di Simic con palla che poi arriva a Gloukh il cui tiro è da dimenticare.

52' - Calhanoglu impegna Schlager su punizione, a Darmian non riesce il tap-in.

51' - Cartellino giallo anche per Pavlovic, che abbatte Frattesi dopo che si era liberato del pallone.

49' - Sanchez controlla un pallone al volo, poi perde la sfera. Calhanoglu ferma la ripartenza atterrando Gloukh, giallo inevitabile.

47' - Konaté fa ballare Carlos Augusto al quale strappa via la palla, poi trova Sucic il cui tiro viene deviato in corner.

----

22.03 - Calcio d'inizio della ripresa per il Salisburgo: PARTITI!

22.03 - Cambia anche il Salisburgo: Gourna-Douath rileva Ulmer.

22.03 - Il cartellino giallo costa l'uscita a Bisseck, rilevato da De Vrij. Comunque buona la prova del tedesco.

-----

47' pt - Finisce il primo tempo: Salisburgo e Inter a riposo sullo 0-0

47' pt - Tiro pretenzioso dalla distanza di Calhanoglu, Schlager para tranquillo.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Sucic manda in curva un tiro al volo, ma era comunque tutto vano per fuorigioco. Banale palla persa di Calhanoglu.

42' - Frattesi si divora il vantaggio! Thuram spacca la difesa austriaca, poi lancia per Sanchez che da ottima posizione appoggia per Frattesi che arriva in corsa e calcia dal dischetto mandando alto.

42' - Konaté commette un altro errore tecnico sbagliando la misura di un cross, palla regalata all'Inter.

41' - Bella palla di Sucic per Gloukh, anticipato bene da Frattesi.

41' - Primo tempo alla fase finale. Salisburgo che si ripropone in avanti.

38' - Duello Frattesi-Capaldo, l'ex Boca concede corner.

35' - Chance per Bastoni: punizione dalla destra, la palla arriva al difensore che praticamente solo viene colpito dal pallone che finisce fuori di poco.

33' - Numero di Mkhitaryan, l'Inter si distende: Frattesi serve Darmian che perde il contatto col pallone ma viene atterrato da Ulmer.

33' - Bisseck prende fiducia e prova la conclusione: palla bloccata da Schlager.

31' - Bella idea di Frattesi per Sanchez, che però non controlla la palla che finisce a Schlager.

31' - Konaté strappa palla a Mkhitaryan, poi si fa ingolosire da Sommer appena fuori dalla porta e calcia da lontanissimo, palla alta.

29' - Gloukh prova il tiro da posizione angolata, Sommer è attento e respinge coi pugni.

26' - Cross dalla sinistra di Ulmer che diventa un tiro sul quale Sommer interviene in tuffo. Bisseck però è intervenuto in ritardo e a valanga sul capitano austriaco e viene ammonito.

25' - Tiro improbabile di Sucic dalla distanza, palla che rimpalla su un difensore e finisce a Sommer.

22' - E' Bisseck ad ispirare un contropiede dell'Inter, palla a Thuram che appoggia per Mkhitaryan anticipato.

20' - Grande pressione di Pavlovic, che strappa palla a Sanchez.

19' - Travolto Calhanoglu da Konate, brutta spinta dell'attaccante e punizione Inter.

15' - Acerbi serve un avversario, ripartenza sprint del Salisburgo con Gloukh che però invece di servire Konaté libero a sinistra appoggia per Simic che è sorpreso dalla traiettoria.

14' - Azione quasi rugbystica al limite dell'area del Salisburgo che prova a sfondare, poi palla scaricata a Bidstrup che calcia alto di collo pieno.

12' - Sbaglia Mkhitaryan, il Salisburgo recupera a metà campo ma poi Simic, servito dalle retrovie, dimentica il pallone per strada e poi commette fallo.

11' - Carlos Augusto prova il cross, palla troppo alta per Sanchez e Thuram.

9' - Inter messa all'angolo dal Salisburgo, Darmian se la cava prendendosi un fallo.

8' - Ci va con aggressività Frattesi su un avversario, punizione a metà campo.

7' - Sommer esce e toglie un pallone dalla disponibilità di Simic a ridosso della porta dopo carambola tra i due, bella manovra del Salisburgo.

5' - Scontro Bastoni-Sucic, fallo contro il capitano nerazzurro.

5' - Sanchez prova a controllare un pallone, Capaldo lo anticipa.

3' - Lancio in profondità del Salisburgo, Acerbi anticipa ma la palla è ancora in favore degli austriaci.

----

21.00 - Calcio d'inizio per l'Inter: PARTITI!

20.58 - Bastoni e Ulmer davanti all'arbitro Gozybuyuk per il sorteggio.

20.56 - Squadre che entrano in campo per il prepartita. Il capitano Bastoni guida la pattuglia nerazzurra.

20.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi: fra pochi minuti si comincia.

----

