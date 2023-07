Microfoni per Edin Dzeko, nuova punta di diamante del Fenerbahçe. Che parlando dal ritiro della formazione gialloblu prima di un allenamento, ha parlato di quello che è lo stato di forma della squadra: "La prima impressione è positiva. La cosa più importante è che stiamo lavorando insieme. La stagione inizierà tra poco. Sono arrivati ​​nuovi giocatori. Arriveremo tutti a una condizione migliore in poche settimane". Il bosniaco ha poi svelato che quello con il Fener è un matrimonio che avrebbe potuto già realizzarsi un paio di anni fa: "Il mio primo incontro con il Fenerbahçe risale a due anni fa. Abbiamo parlato e abbiamo avuto buone conversazioni, sono rimasto impressionato dal club. Ma in quel momento avevo quasi raggiunto l'accordo con l'Inter quindi non se ne è fatto più nulla, era troppo tardi. Stavolta è successo tutto molto rapidamente, il club mi ha approcciato dicendo che vuole tornare a vincere il campionato dopo tanti anni, una cosa impossibile per un club come questo. Sono molto motivato, per me è una nuova sfida e questo club merita il meglio".

Dicendo di volersi adattare alla squadra il prima possibile, l'attaccante ha anche precisato: "L'importante qui non è che non giochi nella posizione che mi piace. Nella mia carriera ho giocato come vertice offensivo unico o in un attacco a due. L'importante per me è adattarmi il prima possibile. Come gioca la squadra, lo stile di gioco è importante. A volte puoi ricevere molto supporto anche se giochi da solo. Non è un problema per me giocare come unica punta o in coppia". Appena arrivato, il Cigno di Sarajevo è stato subito insignito dei gradi di capitano della squadra: "Essere il capitano del Fenerbahçe è un grande onore per me. Sono sempre una persona positiva. Non mi piace mai perdere. Dobbiamo sempre concentrarci. Se vogliamo vincere il campionato, non lo faremo solo con i derby. Vincere il campionato significa conoscere l'importanza di ogni partita. Dobbiamo mostrare la nostra qualità. Se agiamo insieme, il successo arriverà. In questo modo, possiamo crescere e, si spera, ottenere buoni risultati. Voglio contribuire alla mia squadra non solo con i gol che segnerò, ma aiutando la mia squadra in ogni modo possibile".

