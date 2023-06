Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, dopo le ultime partite della Nazionale di Sylvinho ha rilasciato un'intervista al quotidiano locale Panorama parlando tra le varie cose anche di Kristjan Asllani, il centrocampista dell'Inter messosi in luce con la splendida rete realizzata nel match contro le isole Far Oer. Duka coglie l'occasione per lanciare una critica verso il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "Asllani è un giocatore già affermato, è un talento con molta personalità e con grandi possibilità di miglioramento. In questa stagione è migliorato molto dal punto di vista sportivo e caratteriale, lavorando con grandi giocatori come Henrikh Mkhitaryan, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, anche se ha avuto poco spazio. Sinceramente non capisco i criteri che Inzaghi usa per lui".

Ritiene che non lo apprezzi abbastanza?

"Forse non gli piace abbastanza, sportivamente parlando; ma il giocatore merita di più. Mi sembra strano che un giocatore come Asllani, con le caratteristiche che ha, finisca una stagione con così pochi minuti. Penso che Asllani meriti più spazio di quello che ha avuto quest'anno. Certo per noi è importante che Asllani giochi il più possibile, poi se va via o resta all'Inter, questa è una decisione che spetta alla società e al giocatore".

Se l'Inter dovesse vendere Brozovic, secondo lei l'Inter dovrebbe puntare di più su di lui? E lui può raggiungere il livello del croato?

"Al momento non posso dire che Asllani sia migliore di Brozovic, ma sono convinto che sia il sostituto ideale. In alcune partite può essere anche migliore".

