È Robin Gosens il primo protagonista di 'Footsteps', il nuovo format interista targato Recast che racconta i giocatori della prima squadra, dalle origini ad oggi attraverso le tappe più importanti della carriera, gli idoli, le partite più emozionanti e tante curiosità sulla vita privata e professionale. Ecco le parole dell'esterno tedesco.

GLI ESORDI - "Ho esordito a Dordrecht, una piccola città olandese. Lì ho fatto la mia prima presenza a livello professionistico e sicuramente è una delle mie città, anche se quella principale è Bergamo dove sono cresciuto sia come giocatore che come uomo. Sarà per sempre una parte della mia vita, anche per la pandemia, la parte più orrenda della mia vita. Ora sono felicissimo di essere a Milano".

MENTALITÀ - "Mentalità e disciplina sono due cose che vanno insieme e sono stati i fattori determinanti per la mia carriera considerando che non ho lo stesso talento di tanti altri. Avere piacere in quello che stavo facendo è sempre stato fondamentale e lo è anche ora che il calcio è diventato un mestiere. Questo amore per il calcio è una parte di me e me la porto dietro".

LA LEGGENDA CON CUI DIVIDERE LA STANZA - "Difficile da dire, ma scelgo Klinsmann. Un connazionale e poi, quando lui era qui all'Inter, era un idolo per i tedeschi".

LA LEGGENDA COME COMPAGNO DI REPARTO - "Direi Eto'o oppure Milito. Due giocatori impressionanti. Nell'Inter ce ne sono stati tantissimi, però Milito mi ha sempre impressionato per come si muoveva in area avversaria e con lui sarebbe stata una bella coppia vedendo quanti cross piazzo".