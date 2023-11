Capitano da quest'anno, Lautaro Martinez potrebbe diventare una bandiera dell'Inter seguendo le orme di un altro argentino come Javier Zanetti. Uno scenario che il suo agente, Alejandro Camano, non ha escluso a priori parlando in esclusiva con TvPlay.it: "E' molto importante per me e per Lautaro che l’Inter sia disposta ad ascoltarci per parlare di un rinnovo, nonostante il contratto scada nel giugno 2026 - le sue parole -. Voglio ringraziare il club per questo. L’importante è vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti della società, vedremo. Oggi per me la situazione è tranquilla, il ragazzo Martinez si è identificato molto con i colori nerazzurri".

Il procuratore, facendo eco alle parole di Beppe Marotta, non crede che ci saranno intoppi nella trattativa per il prolungamento dell'accordo del suo assistito con la Beneamata: "La relazione con l’Inter è fatta di fiducia - assicura -. Io sono anche il procuratore di Cuper, quindi per me l'Inter è anche una questione di cuore. Io credo che arriveremo a un accordo molto buono per l’Inter e per Lautaro. Il ragazzo è con la testa al cento per cento sulla squadra e lavora per arrivare a un accordo. Penso che Lautaro sia in un momento della vita nel quale Milano e l'Inter gli hanno portato tranquillità. Come ho detto ad Ausilio, a me piace vedere l’Inter che gioca un calcio molto importante, con un progetto molto importante. Il suo obiettivo è quello di continuare così, fare felici i tifosi, che i fan arrivino a San Siro pensando che la loro squadra possa sempre vincere".

