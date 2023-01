Anche l'ex centrocampista dell'Inter Borja Valero commenta la situazione dei nerazzurri dopo il pareggio di Monza dagli studi di DAZN: "L’Inter adesso può sbagliare poco o nulla, rispetto all'inizio di stagione ogni errore rischia di diventare più importante. Servirà una striscia molto lunga di risultati positivi per rimanere lì in cima, ma ci sono tante squadre che stanno facendo bene e rimanere nelle prime quattro non sarà facile.