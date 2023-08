Mataram, isola di Lombok, Indonesia: da qui parte nel 1998 la famiglia di Emil Audero verso la provincia di Torino. Sì, perché il prossimo secondo portiere dell'Inter è nato proprio nel Paese del Sud-Est asiatico, trasferendosi poi da piccolo in Italia. Proprio per via delle sue origini, ricorda la Gazzetta dello Sport, Audero avrebbe potuto essere nerazzurro già qualche anno fa, dato che l'estremo difensore in arrivo dalla Sampdoria era finito nel mirino dell'allora presidente Erick Thohir, che nel 2015 lo citò in un'intervista segnalandolo come calciatore che avrebbe soffiato alla Juventus, dove è cresciuto.

Audero, che nei primi passaggi da calciatore prediligeva il ruolo di esterno, si prepara ora a ricoprire il ruolo di guardiaspalle di Yann Sommer, nonostante il progetto iniziale del club nerazzurro era di far crescere un portiere più giovane alle spalle dell'elvetico. Ma con Audero l'Inter si garantisce un secondo portiere di lusso, come Mattia Perin alla Juventus, aggiunge la Rosea: "Molto probabilmente il punto di partenza sarà quello di vederlo in campo nelle partite di Coppa Italia, ma certamente Simone Inzaghi sta per dotarsi di un calciatore a cui si potrà affidare la porta senza timori, un dettaglio non trascurabile dopo qualche dolorosa istantanea della primavera 2022... Basti pensare, per esempio, che nella scorsa stagione Audero ha parato tre rigori su otto: uno alla Reggina (Emanuele Cicerelli) nel finale del primo turno di Coppa Italia vinto 1-0, uno a Cyriel Dessers nello scontro diretto di Serie A contro la Cremonese (vinto 0-1), uno a Matteo Politano contro il Napoli".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!