Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo, Eljif Elmas ancora non vuole cedere alla tentazione di mettere da parte la scaramanzia nonostante l'abisso che separa il Napoli dalle inseguitrici: "La parola Scudetto ancora non la pronunciamo, ci sono ancora tante gare da giocare e guardiamone una alla volta, siamo sempre concentrati. Siamo felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, torniamo a casa coi tre punti e siamo contenti.