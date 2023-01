"Devo fare i complimenti a chi è sceso in campo, abbiamo cambiato tanto e hanno dato tutto. Mi ha dato grandissime indicazioni queste partite" dice Raffaele Palladino durante la conferenza della vigilia del match contro il Sassuolo durante la quale è tornato sulla gara di Coppa Italia con la Juventus, match in cui tornato in campo Stefano Sensi di cui parla lo stesso Palladino. "Abbiamo recuperato anche Sensi e Rovella, la forza di questa squadra è il gruppo. Dobbiamo continuare così, siamo soddisfatti e felici di una grande prestazione. Il rammarico c’è sempre, non mi piace perdere. Però mi focalizzo sulla prestazione che oggi c’è stata. Cambiare sistema di gioco, in questo stadio non era facile. Ho fatto esperimenti che in futuro potremo utilizzare. Il rammarico c’è ma sapevamo di affrontare una squadra forte che voleva la qualificazione".