Il Milan va avanti deciso, senza voltarsi indietro, con la sua idea di costruire il nuovo stadio a San Donato. Lo ha ribadito Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, nella sua ospitata sulle frequenze di Radio Serie A: "Noi stiamo avanzando su questo progetto, il target per noi è di essere pronti a fine 2028 con un nuovo impianto. Dico questa data mordendomi la lingua perché nel 2018, quando sono entrato nel Milan, facemmo la presentazione di un progetto alla Uefa sul nuovo San Siro da concludere entro il 2023.

E ora siamo qua - le parole del dirigente -. Il target è fine 2028. Avere uno stadio nuovo e di proprietà permette alle squadre di portare i tifosi non solo per la partita, ma anche per una mezza giornata trascorsa con la famiglia nella casa del Milan".