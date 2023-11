Intervenuto a Sky Sport per le attività stampa della vigilia di Champions League, Davide Calabria, capitano del Milan domani impegnato contro il Bourssia Dortmund ha risposto anche sui risultati della 13esima giornata di Serie A, tra cui il pari tra Juventus e Inter: "Sono sincero noi non dobbiamo guardare troppo gli altri. Io sono sempre dell'idea che noi stessi dobbiamo credere in noi e a fare quello che serve e che sappiamo fare in campo e poi di conseguenza si arriva agli altri. Sinceramente ci è mancato qualcosa nelle ultime partite, ma l'importo portare avanti la continuità del risultato come nell'ultima gara".