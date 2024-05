La lotta salvezza, secondo Claudio Ranieri, si deciderà negli ultimi 90' di campionato, motivo per cui per la regolarità dello stesso servirà programmare una giornata in cui tutte le dieci partite vengano giocate alla stessa ora: "Non credo che per noi sarà decisiva la sfida col Milan, secondo me lo sarà l'ultima gara (con la Fiorentina, ndr) - le parole del tecnico del Cagliari in conferenza stampa -. Mi auguro che la Lega faccia giocare queste gare in contemporanea, senza anticipi o posticipi".