(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Il ko contro l'Atalanta? Ci siamo trovati di fronte una squadra forte, in grande condizione fisica; quando sono così in forma, loro sono avversari problematici per tutti, non solo per noi. La corsa Champions? Abbiamo perso una battaglia, ma la guerra è ancora lunga, mancano 16 partite". Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, parlando ai microfoni di Dazn.